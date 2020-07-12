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برلمان

للحفاظ على العمالة من التشرد.. برلمانى يطالب بفتح قاعات الأفراح المفتوحة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:02 ص
قاعات الافراح
قاعات الافراح
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حسن رضوان
طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بضرورة فتح قاعات افراح ودار مناسبات فى الأماكن المفتوحة، لافتًا إلى أن الاماكن المغلقة تؤدى إلى انتقال فيروس كورونا بسهولة ولكن الأماكن المفتوحة سيكون منافذ تهوية كبيرة.


قال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن إغلاق دار المناسبات وقاعات الأفراح يؤدى الى تعطيل العمل لدى عدد كبير من العاملين مما يزيد نسبة البطالة فى المجتمع، مؤكدًا أن فتح قاعات الافراح المفتوحة يقلل من الأزمة ويؤدى الى توازن بين الجانبين فى الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على العمالة من التشرد.

و نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من  أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحًا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلًا عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
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