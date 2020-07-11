أتالانتا يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول بـ الدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف نظيف على يوفينتوس في المباراة المقامة خلال الجولة في ملعب أليانز ستاديوم معقل اليوفي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
و لم ينتظر زاباتا طويلًا لكي يضع كتيبة المدرب جاسبريني في المقدمة بهدف رائع عند الدقيقة 16 بعدما تسلم كرة مميزة من زميله أليخاندرو جوميز، وراوغ المدافع قبل أن يسدد كرة قوية لم يستطع حارس اليوفي ، وجيتش تشيزني، منعها من معانقة الشباك.
ويتصدر اليوفي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة قبل بداية المباراة، و حال انتهاء اللقاء بفوز أتالانتا سيصبح الأخير في المرتبة الثانية في جدول الكالتشيو.