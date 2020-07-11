يشيب لها الولدان.. محمد الباز يستنكر التحرش بابنة لاعب الأهلي

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة تعرض ابنة لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، ذات الـ3 أعوام للتحرش، بعد نشر صورتها مع والدها على إنستجرام.









وأكد الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن ما حدث مع ابنة السولية من التحرش بها في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أننا وصلنا للدرك الأسفل في الحياة، هذه الواقعة يشيب لها الولدان، و تدفعك للتساؤل ما الذي حدث للمجتمع.







