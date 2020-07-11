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توك شو

يشيب لها الولدان.. محمد الباز يستنكر التحرش بابنة لاعب الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:20 م
السولية
السولية
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عبد الخالق صلاح
علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة تعرض ابنة لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، ذات الـ3 أعوام للتحرش، بعد نشر صورتها مع والدها على إنستجرام.


وأكد الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن ما حدث مع ابنة السولية من التحرش بها في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أننا وصلنا للدرك الأسفل في الحياة، هذه الواقعة يشيب لها الولدان، و تدفعك للتساؤل ما الذي حدث للمجتمع.


وأعلن عمرو السولية، لاعب النادى الأهلي، عن مقاضاة أصحاب التعليقات المسيئة، التي تنمر فيها عدد من متابعيه على ملابس ابنته صاحبة الثلاثة أعوام.


وقال السولية، في تدوينة له على «إنستجرام»: «ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! إيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلًا خنزير؟! إيه المرض ده !!!».
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