خبير اقتصادي: سداد مصر أموال شركات البترول ساهم في زيادة اكتشاف الحقول

قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه متفائل بقوة الاقتصاد المصري ونموه؛ خاصة بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن العام الذي حكم فيه الإخوان تسبب في الاضطراب السياسي، وجعل الدولة غير مهيأة لجذب الاستثمارات.





وأضاف «أبو زيد» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد فترة عصيبة عقب 25 يناير.





وأوضح أن الرئيس السيسي كشف كل الأمور للشعب المصري ، واعتمد منهجية التنمية المستدامة والاستفادة من الثروات المصرية، مؤكدا أن سداد مصر أموال شركات البترول ساهم في زيادة اكتشاف الحقول.





وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ويشمل الاقتصاد الإنتاجي والسياحة وقناة السويس وعوائد المصريين في الخارج، مشددا على أن مصر سعت إلى جذب مستثمرين الأجانب للنهوض بالدولة.





ونوه إلى أن كل التقارير العالمية حول وضع الاقتصاد المصري؛ تؤكد قوته وقدرته على سداد القروض التي حصلت عليها، لافتا إلى أن الحكومة وفرت كل الخدمات والدعم لدعم الاستثمار والمستثمرين للنهوض بالاقتصاد .