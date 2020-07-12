أبوشقة: أي حديث عن نسبة تمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان يخرج عن ضوابط «الوفد» منذ 100 عام





وأكد أبو شقة، خلال حديثه مع برنامج "كل يوم" ، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الدعوة لهذا الاجتماع ، تحمل رسالة ، مضمونها، أن جميع القوى السياسية والحزبية فى مصر، تلتقى وتنسق؛ لوضع خارطة طريق لمستقبل الديمقراطية والعمل السياسى فى مصر.





وأوضح رئيس حزب الوفد، شددت في لقاء الأحزاب؛ على أننا لا نتجمع من أجل "تورتة" نقسمها.





وأشار المستشار بهاء أبو شقة، إلى ان أى حديث عن نسبة تمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان؛ يخرج عن ضوابط حزب الوفد الذى تاريخه 100 عام.





كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل الدعوة التى تلقاها الحزب؛ للمشاركة مع باقى الأحزاب فى اجتماع.