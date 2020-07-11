أي معارض في السجن.. محلل تركي: أردوغان تخلص من كل من كان معه في بداية مشواره السياسي

قال المحلل السياسي التركي، محمد عبيد الله، إن أردوغان لا يعترف بالمبادئ الإسلامية والإنسانية.





وأضاف محمد عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تركيا اصبحت سجنا كبيرا، والكثير من الصحفيين يعيشون خارج تركيا ويشعرون بالخوف على عائلاتهم المتواجدة في تركيا".





وأوضح محمد عبيد الله :" اي معارض لأردوغان يدخل السجن، وزعماء الأحزاب المعارضة يخافون ان يتكلموا ويعارضوا اردوغان في تركيا ".





وأكمل محمد عبيد الله :" كل من كان مع أردوغان في بداية مشواره السياسي من 2002 لم يبق منهم أحد وتخلص منهم ".



