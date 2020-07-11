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توك شو

أي معارض في السجن.. محلل تركي: أردوغان تخلص من كل من كان معه في بداية مشواره السياسي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:51 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال  المحلل السياسي التركي، محمد عبيد الله، إن  أردوغان لا يعترف بالمبادئ الإسلامية والإنسانية.

وأضاف محمد عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تركيا اصبحت سجنا كبيرا، والكثير من الصحفيين يعيشون خارج تركيا ويشعرون بالخوف على عائلاتهم المتواجدة في تركيا".

وأوضح محمد عبيد الله :"   اي معارض لأردوغان يدخل السجن، وزعماء الأحزاب المعارضة يخافون ان يتكلموا  ويعارضوا اردوغان في تركيا".

وأكمل محمد عبيد الله :"   كل من كان مع أردوغان في بداية مشواره السياسي من 2002 لم يبق منهم أحد وتخلص منهم ".

ولفت محمد عبيد الله: "حزب العدالة والتنمية التركي أصبح حزبا عائليا لأردوغان وعائلته"، مضيفا:"  أردوغان تخلى عن نهجه القديم  واصبح ساعيا خلف أطماعه الشخصية فقط، والاتراك لا يستطيعون التنفس في ظل حكم أردوغان". 
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