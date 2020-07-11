أخبار الأهلي | فايلر يقود التدريب قبل سموحة وديًا.. ومحاولات شراء رمضان صبحي مستمرة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
أعلن فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن اول مباراة ودية للفريق استعدادًا لـ استئناف بطولة الدوري المصري
قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول للاعبي الفريق بعد عودته من سويسرا .
أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي إن النادي لا يتفاوض حاليًّا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربيًّا أو إفريقيًّا.
دخل النادي الأهلي في مفاوضات طويلة مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد اقتراب انتهاء إعارته للمارد الأحمر.