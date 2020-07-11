الاختبارات تثبت عدم إصابة زوجة الرئيس البرازيلي وابنته بفيروس كورونا

أعلنت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، أن نتائج اختبار فيروس كورونا لها ولابنتها جاءت سلبية.





وبحسب وكالة رويترز، فقد نقلت جدة ميشيل إلى المستشفى ووضعت على جهاز للتنفس الأسبوع الماضي، ولميشيل ابنتان إحداهما من الرئيس.





وأعلن الرئيس بولسونارو الثلاثاء الماضي، أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وقال إنه تم عزله صحيا في الوقت الذي يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي لم تثبت فعاليته.





وتعتبر البرازيل ثاني أكبر دولة من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت الاصابات أكثر من مليون و800 الف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 70 الف وفاة.



