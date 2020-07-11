رئيس جمعية الإنقاذ البحرى: الحواجز الاسمنتية سبب غرق ضحايا شاطئ النخيل

قال إيهاب المالحى، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى، إن الموج قذف 10 جثامين من غرقى شاطئ النخيل حتى الآن وباقى جثة واحدة لم تظهر بعد،





وتابع:" 7 جثامين ظهروا وحدهم بسبب الأمواج أمس و3 اليوم من أبو المطامير".





وأضاف " المالحى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز الأسمنتية التى وضعت فى الشاطئ بها أنفاق تتسبب فى غرق رواد الشاطئ عندما تكون الأمواج، عالية





وتابع:"لابد من عمل تكريك للرمال أسفل الصخور وهذا هو الحل الأمثل لهذه الحواجز، ولكن لو سبنا الوضع على ما هو عليه الناس هتفضل تغرق".

وأكد "المالحى"، أن الشرطة والأجهزة التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا لمنع المواطنين من النزول إلى الشاطئ، وأضاف :"وأحنا بنطلع الغرقى فيه ناس شايفانا ونزلت الميه"، مشيرًا إلى أن الإنقاذ لا يستطيع الغوص والبحث عن الغرقى فى ظل أرتفاع الأمواج كما هو الحال الآن.