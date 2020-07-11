AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جمعية الإنقاذ البحرى: الحواجز الاسمنتية سبب غرق ضحايا شاطئ النخيل

السبت 11/يوليه/2020 - 11:15 م
غرق شاطئ النخيل
غرق شاطئ النخيل
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال إيهاب المالحى، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى، إن الموج قذف 10 جثامين من غرقى شاطئ النخيل حتى الآن وباقى جثة واحدة لم تظهر بعد،

 وتابع:" 7 جثامين ظهروا وحدهم بسبب الأمواج أمس و3 اليوم من أبو المطامير".

وأضاف " المالحى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز الأسمنتية التى وضعت فى الشاطئ بها أنفاق تتسبب فى غرق رواد الشاطئ عندما تكون الأمواج، عالية 

وتابع:"لابد من عمل تكريك للرمال أسفل الصخور وهذا هو الحل الأمثل لهذه الحواجز، ولكن لو سبنا الوضع على ما هو عليه الناس هتفضل تغرق".
 
وأكد "المالحى"، أن الشرطة والأجهزة التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا لمنع المواطنين من النزول إلى الشاطئ، وأضاف :"وأحنا بنطلع الغرقى فيه ناس شايفانا ونزلت الميه"، مشيرًا إلى أن الإنقاذ لا يستطيع الغوص والبحث عن الغرقى فى ظل أرتفاع الأمواج كما هو الحال الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحايا شاطئ الموت بالإسكندرية.. 5 شباب بينهم شقيقان وابن عمتهما خرجوا للمصيف والبحر غدر بهم.. صور

جمعية ٦ أكتوبر: شاطىء النخيل لا يخضع لسيطرتنا وإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة هي المسئولة

التصريح بدفن 8 جثث والبحث عن 3 آخرين في واقعة غرق بـ شاطئ النخيل

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

الشاطئ مغلق بقرار الحكومة.. مفاجأة حول غرق 11 مواطنا بشاطئ النخيل..فيديو

بعد غرق 11 شابا ... محافظ الإسكندرية: استخرجنا 9 جثامين من ضحايا شاطئ النخيل

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي أم وزارة التموين.. من يربح حرب العلامة التجارية بين الأهلي والزمالك

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

محافظ الاسكندرية يكشف سر غرق 11 شابا بـ شاطئ النخيل

بـ جنيه .. أكلة رخيصة تقوي المناعة

العراق.. مقتل وإصابة 10 مقاتلين في انفجارين بـ ديالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد

بـ البمبي الجريء.. ديالا مكي تظهر بإطلالة جريئة

فستان أسود قصير.. ليلى علوى بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد