صحة المواطن أهم.. برلماني يؤيد قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إغلاق قاعات الافراح
ودار المناسبات بسبب فيروس كورونا؛ منعا لتفشيه، وتابع النائب حديثة:" صحة المواطن فى المقام الاول".
وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إنه اذا تم فتح قاعات الافراح ودار المناسبات
سنفقد السيطرة على الأشخاص الموجودين داخها، لافتا الى أن الحكومة تسعى للحفاظ على صحة المواطن وقامت بغلق هذه الاماكن من اجل ذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة ستستفيد من قرار الفتح ولكنها تفضل الحفاظ على صحة المواطن ولذلك يجب أن يعلم الجميع أنه بمجرد انتهاء الازمة سوف يتم فتح جميع الأماكن المغلقة.
و نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.
وأكد أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحًا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلًا عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.