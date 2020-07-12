صحة المواطن أهم.. برلماني يؤيد قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة ستستفيد من قرار الفتح ولكنها تفضل الحفاظ على صحة المواطن ولذلك يجب أن يعلم الجميع أنه بمجرد انتهاء الازمة سوف يتم فتح جميع الأماكن المغلقة.

و نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.





وأكد أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحًا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.



