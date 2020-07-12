ما حكم المصافحة بين المصلين عقب الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم المصافحة بعد السلام بين المأمومين.





أجابت الدار عبر صفحتها على فيسبوك، أن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها مِن هذه المشروعية؛ فهي مندوب إليها؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو يكون سببًا لرضا الله تعالى عنهم، وزوال ما في صدورهم مِن ضيقٍ وغِلٍّ، وتساقط ذنوبهم مِن بين أَكُفِّهِم مع التصافح.





واستشهدت الدار بالحديث النبوي «إذا التقَى المُسْلِمان، فتصافحا، وحَمِدا الله عزَّ وجلَّ واستَغْفَرَاه، غُفر لهما» رواه أبو داود.





دعاء حرص عليه النبي قبل التسليم من الصلاة

كشف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا عن موعد يستجاب فيه الدعاء، وذلك أثناء الصلاة، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حرصًا على الدعاء بعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل التسليم، باعتباره نهاية اللقاء بالله عز وجل.





وقال " الأطرش" في تصريح، إن هناك دعاء كان يحرص عليه النبي بعد التشهد الأخير، وهو "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال".





حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة





أرسل شاب برسالة الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيها السائل: "أدركت الإمام يوم الجمعة في الركعة الأخيرة، فهل أكمل الصلاة بعد تسليم الإمام ظهرا أربع ركعات أم ركعة واحدة ؟ .



