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لميس الحديدي: قضية الشاب المتحرش أحمد بسام زكي حركت الدولة كلها

السبت 11/يوليه/2020 - 11:40 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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عبد الخالق صلاح
قالت  الاعلامية لميس الحديدي إن قضية الشاب أحمد بسام زكي الجاري التحقيق  فيها الآن والمحبوس على ذمتها لاتهام عدد من الفتيات له بالتحرش بهن؛ حركت المياه الراكدة في قضية التحرش، ولم يعد المجتمع صامتًا.

وتابعت لميس، عبر  برنامجها القاهرة الآن  المذاع على فضائية العربية " الحدث ": " انفجرت اليوم قضية  جديدة ببلاغات رسمية  يجري التحقيق فيها الآن لأحد  أصحاب دور النشر"، موضحة  أن قضية الشاب المتحرش لم تحرك المجتمع فقط؛ بل حركت  الدولة لسن قوانين حماية للمبالغات وسرية بياناتهن.

واشادت لميس، بتحركات المؤسسات الدينية  التي وقفت بقوة في وجه  قضية التحرش  والجدل.

يذكر أن آخر ضحايا التحرش اليوم،  كانت بابنة لاعب الأهلي عمرو السولية، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف.

وأكد عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، أنه أغلق التعليقات على صورته مع ابنته، التى تعرضت لبعض التعليقات المسيئة، مؤكدًا أن يسير فى الإجراءات القانونية، مشددًا على أنه سوف يحمى بناته بطريقته، مقدمًا الشكر لكل من سانده.

وقال السولية: "أنا قفلت الكومنتات وهمشى فى الإجراءات القانونية، وبشكر كل الناس اللى ساندت الموقف وأى حد تطاول هياخد جزاءه وأنا مش منزل البوست عشان الشو، أنا هحمى بناتى بطريقتى وربنا يحفظ بناتنا جميعا.
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