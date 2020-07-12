رباب عبده: نحتاج تشريعا دينيا يجرم كثرة الإنجاب

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة كبيرة في أي دولة.









وأضافت لـ صدى البلد أنه يجب أن نستفيد من الموارد البشرية الموجودة لدينا واستغلالها فى العمل وأن نأخذ الصين مثالا للتقدم.









وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي؛ لأنه من الطبيعى أن تقل حصة الفرد فى الغذاء كلما زاد العدد، كما تؤثر على الصحة والتعليم.









وأكدت أن هذه الزيادة تزيد من البطالة، ولذلك نحتاج زيادة الوعى المجتمعى بخطورة الزيادة السكانية خاصة فى الريف والصعيد.





ونوهت لضرورة أن ينتشر منهج التربية الإيجابية فى المدارس والإعلام ضرورة مشاركة الرأى الدينى وأن تصدر دار الإفتاء نصا تشريعيا بتجريم الزيادة فى الإنجاب لأن ذلك ينتهك حق الطفل فى كل شئ.