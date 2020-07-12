حبس تاجر لحيازته 2 طن سلع غذائية مجهولة فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس مالك محل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص، وحيازته 2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، و3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وتبين حيازته2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، و3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



