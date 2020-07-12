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حوادث

حبس تاجر لحيازته 2 طن سلع غذائية مجهولة فى باب الشعرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:02 ص
صور أرشيفية - سلع
صور أرشيفية - سلع غذائية
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اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس مالك محل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص، وحيازته 2 طن سلع غذائية  "أرز أبيض – مكرونة"، و3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وتبين حيازته2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، و3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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