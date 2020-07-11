AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يطالب بتسليم ضابط سابق في المخابرات البريطانية.. ما السبب؟

السبت 11/يوليه/2020 - 11:34 م
ترامب يدعو لتسليم
ترامب يدعو لتسليم عميل سابق في المخابرات البريطانية
Advertisements
قسم الخارجي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم كريستوفر ستيل عميل سابق للمخابرات البريطانية "ام آي 6" كتب تقريرا حول علاقة ترامب المزعومة بروسيا، خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وقال "ترامب" في تغريدة على تويتر "يجب تسليم هذا الرجل، ومحاكمته، وإلقائه في السجن.. كذبة مريضة مدفوعة من قبل هيلاري المخادعة والمؤتمر الوطني الديمقراطى".

اقرأ أيضا:

وكان كريستوفر ستيل الذي يدير شركة للخدمات الاستشارية أعد تقريرا حول ملف انتخابات 2016، والذي يشير إلى تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ادعاء ينفيه كلا الطرفان.

وأشار ترامب إلى حكم أصدرته محكمة بريطانية يوم الأربعاء بأن ستيل انتهك قانون خصوصية البيانات بفشله في التحقق من اتصالات ترامب بالكرملين.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العميل السابق بدفع 23000 دولار كتعويضات لرجلين من رجال الأعمال الروس الذين زعموا أنهم دفعوا رشاوى لبوتين في التسعينات، حيث اتهم  ستيل بيتر أفين وميخائيل فريدمان بتسهيل تحويل مبالغ كبيرة إلى بوتين عندما كان نائب عمدة سانت بطرسبرج.

وعقب دقائق قليلة من تغريدته الأولى، قال ترامب: "أعيدوا استيل" كما أعاد نشر تقرير حول انتهاك العميل البريطاني لقانون الخصوصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبيته تراجعت 8%.. فيروس كورونا يهزم بوتين سياسيا

جون برينان مدير CIA السابق: لا يوجد شيء مخفي من قضية التخابر مع روسيا

بوتين ينتقد ردود فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات ترامب

ترشيحاتنا

محافظ الاسكندرية يكشف سر غرق 11 شابا بـ شاطئ النخيل

الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

تخيلوا ندعم طفلة عندها 3 سنين.. مجدي عبدالغني يساند السولية عقب التنمر على نجلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد