ترامب يطالب بتسليم ضابط سابق في المخابرات البريطانية.. ما السبب؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم كريستوفر ستيل عميل سابق للمخابرات البريطانية "ام آي 6" كتب تقريرا حول علاقة ترامب المزعومة بروسيا، خلال حملته الانتخابية عام 2016.





وقال "ترامب" في تغريدة على تويتر "يجب تسليم هذا الرجل، ومحاكمته، وإلقائه في السجن.. كذبة مريضة مدفوعة من قبل هيلاري المخادعة والمؤتمر الوطني الديمقراطى".





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وكان كريستوفر ستيل الذي يدير شركة للخدمات الاستشارية أعد تقريرا حول ملف انتخابات 2016، والذي يشير إلى تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ادعاء ينفيه كلا الطرفان.





وأشار ترامب إلى حكم أصدرته محكمة بريطانية يوم الأربعاء بأن ستيل انتهك قانون خصوصية البيانات بفشله في التحقق من اتصالات ترامب بالكرملين.





وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العميل السابق بدفع 23000 دولار كتعويضات لرجلين من رجال الأعمال الروس الذين زعموا أنهم دفعوا رشاوى لبوتين في التسعينات، حيث اتهم ستيل بيتر أفين وميخائيل فريدمان بتسهيل تحويل مبالغ كبيرة إلى بوتين عندما كان نائب عمدة سانت بطرسبرج.



