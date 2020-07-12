4 أشخاص يوثقون تعاطيهم المخدرات بمقطع فيديو.. والشرطة تقبض عليهم

ألقت قوات الأمن بمدينة حائل السعودية القبض علي اربعة من المواطنين في أعقاب قيامهم بنشر مقطع فيديو لهم اثناء تناول بعض المواد المخدرة بشكل يخالف الاعراف والقوانين.





وكشف المتحدث الرسمي بإسم المديرية العمة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية النقيب محمد النجيدي أن المواطنين الأربع تم توقيفهم بعد رصد مقطع الفيديو الخاص بهم وتحويلهم الي النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأربعة أشخاص اثناء تعاطيهم المواد المخدرة مما اثار إستنكار الكثير من رواد السوشيال ميديا مما دفع السلطات الأمنية للتحرك والقبض علي هؤلاء الأشخاص.





في سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة الرياض، القبض علي ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع في في إحدى الشقق (بحي لبن) بعد قيامهم احتجاز بنجلاديشي أخر وإبتزاز ذويه في بلاده بدفع مبلغ 25 ألف ريال لإخلاء سبيله