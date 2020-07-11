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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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حوادث

أخبار الحوادث| اغتصاب وقتل.. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين

السبت 11/يوليه/2020 - 11:51 م
صور أرشيفية - تعبيرية
صور أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

مصرع شخص وإصابة آخر في حادثين للدراجات النارية بالوادي الجديد
لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة نارية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
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وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية لآليات مكافحة الفساد مشيدا بدور النيابة الادارية
نظمت وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية دورة تدريبية بعنوان " آليات مكافحة الفساد في القانون المصري واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته "، ويأتي تنظيم هذه الدورة تزامنا مع الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الذى يوافق 11يوليو  من كل سنة .
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شاهد.. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية وأوكار تجار المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
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النيابة العامة تنفي معاقبة أب لنجله بتركه على مظلة شرفة وحدة سكنية بالعاشر
أكدت تحقيقات «النيابة العامة» تؤكد عدم صحة ما يتداول من معاقبة أبٍ نجلَهُ بتركه على مظلة شُرفة وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان. 
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توافد طلاب كليات الحقوق لسحب ملف مندوب مساعد بمجلس الدولة
توافد عدد من طلاب كليات الحقوق والشرطة اليوم الى مقر مجلس الدولة فى اليوم الاول لسحب ملفات التقديم للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد مجلس دولة.
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الوطنية للانتخابات: 254 مترشحا لسباق الشيوخ في اليوم الأول
أغلقت لجان المتابعة لتلقى طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة مساء اليوم، بعد انتهاء أول أيام التقدم بأوراق الترشح.
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اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور
ادلى المتهم بقتل طفلين بنجع ونس مركز دراو محافظة اسوان باعترافات تفصيلية فى واقعة اغتصابه لاحدهما وقتله وانهاء حياة اخر شاهد الجريمة.
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طنعة نافذة.. مختل نفسيًا يقتل أبيه في كرموز بالإسكندرية ويفر هاربًا.. تفاصيل
قتل شاب مختل نفسيًا أبيه، اليوم، بشارع راغب بمنطقة كرموز،  بطعنه طعنة نافذة أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.
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إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة
أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي" القاهرة - الأسكندرية "، أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.
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تأجيل محاكمة برلماني ورئيس حي سابقين بالإسكندرية لـ12 سبتمبر
أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة عضو مجلس النواب السابق صلاح عيسى، ورئيس حي وسط الإسكندرية الأسبق، إلى جلسة 12 سبتمبر؛ بعد طلب الدفاع استكمال الاطلاع على المستندات.
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