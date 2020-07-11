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توك شو

هل لقاح السل يعالج فيروس كورونا أم لا؟..أستاذ كبد يكشف الحقيقة.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 11:44 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني, إن منظمة الصحة العالمية أعلنت في أبريل الماضي، عن ان لقاح السل قد يكون له دور في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أشرف عمر خلال تصريحات تليفزيونية, أن هناك بعض الدول قامت بعمل ابحاث علي لقاح السل وتم إيجاد نتائج استنتاجية في علاج هذا اللقاح لفيروس كورونا.

وتابع أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني, أن الدول التي تعطي لقاح السل وتستخدمه بصفة دورية؛ لم يكن بها نسبة إصابة عالية بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أشرف عمر, أن الابحاث التي تمت علي نتائح لقاح السل وتأثيره علي فيروس كورونا كان جيدا في تقليل نسبة الوفيات لمن ياخذ لقاح السل.

وأشار إلي أن هناك أبحاثا علمية تقوم بعملية فحص لاتشاف نتيجة أو الإجابة على سؤال: هل الذين أخذوا لقاح السل في صغرهم غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا أم يجب عليهم أخذه مرة أخري؟.

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