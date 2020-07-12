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أخبار البلد

مجلس الشباب المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع منتدى السياسات والدراسات البرلمانية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
وقع مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح بروتوكول تعاون مع منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بهدف تعزيز الأداء البرلماني.

قال محمد عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة المجلس لدعم البيئة التشريعية في مصر وضمان وجود تمثيل عادل ولائق للشباب المصري ضمن الهيئات البرلمانية حيث يتضمن البروتوكول إعداد وتأهيل الشباب الراغب في الانخراط في الحياة النيابية ودعمهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمساعدتهم على أداء واجباتهم التشريعية والرقابية وتعزيز القدرة المؤسساتية وأداء الهيئات التشريعية وتقوية ودعم وضع دراسات وأبحاث حول الشئون التشريعية والبرلمانية والوصول لأفضل الممارسات وتقديم الخدمات البحثية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصرى، أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة والمؤثرة في التي تعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب.
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