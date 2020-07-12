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حوادث

حبس مالك مخبز بلدى لاستيلائه على 169 ألف جنيه من منظومة الخبز بالسلام

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:02 ص
صور أرشيفية - تعبيرية
صور أرشيفية - تعبيرية
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مخبز بلدي، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 169448 جنيها بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

وتمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من  ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ 169448 جنيها بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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