أخبار التوك شو.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي.. الأوقاف ترد على عودة المساجد يوم الجمعة.. دواء مصري خالص لعلاج كورونا

حسم الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك موضوع "السعر على الخاص"، المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، مضيفا أن دراسة أثبتت أن 80% من المصريين قاموا بشراء المنتجات "أون لاين" خلال فترة تطبيق الحظر.

أن عدد الرحلات الجوية التي كانت خاصة بإعادة العالقين المصريين من الخارج 415 رحلة.

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران, إنه منذ بداية الحظر الجوي وحتي أول يوليو تم نقل 77 ألف عالق مصري بالخارج، مضيفا أن عدد الرحلات الجوية التي كانت خاصة بإعادة العالقين المصريين من الخارج 415 رحلة.

أكد اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الاسبق، أن المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، رسالة بأن مصر قبلت التحدي ورسالة إلى وسائل الإعلام الأجنبية العسكرية عن قدرات مصر.



