أخبار التوك شو.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي.. الأوقاف ترد على عودة المساجد يوم الجمعة.. دواء مصري خالص لعلاج كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وزير النقل يعلن التفاصيل
أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزراة الأوقاف، أنه يتمنى فتح جميع المساجد جمعة وجماعات، ونتمنى أن تزول هذه الغمة وتمحى من الذاكرة وتعود المساجد كما كانت قبل كورونا.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن المعارضة الوطنية ليس دورها تصيد الأخطاء، مضيفا: " ضرورة أن تكون المعارضة بناءة عبر تقديم حلول للمشكلات.
كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس طارق الملا وزير البترول حول قطاع البترول، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على متابعة المشروعات والاستراتيجيات ونتائج الأعمال في قطاع البترول والتعدين.
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ان غرق 11 مواطنا فى شاطئ النخيل سبب أزمة نفسية للجميع،موجها تعازيه لأهالى الغرقى، مضيفا أن شاطئ النخيل طوله 1800 متر تقريبا ومغلق بقرار من الحكومة، والمحافظة مثل باقى الشواطئ العامة، كما تم وضع أكثر من 10 لافتات بقرار الغلق.
أكد حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة العالمية تعيش حالة من التخبط، متابعا: "كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن الرذاذ ومنظمة الصحة متخبطين واكثر درجات التخبط".
حسم الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك موضوع "السعر على الخاص"، المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، مضيفا أن دراسة أثبتت أن 80% من المصريين قاموا بشراء المنتجات "أون لاين" خلال فترة تطبيق الحظر.
قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران, إنه منذ بداية الحظر الجوي وحتي أول يوليو تم نقل 77 ألف عالق مصري بالخارج، مضيفا أن عدد الرحلات الجوية التي كانت خاصة بإعادة العالقين المصريين من الخارج 415 رحلة.