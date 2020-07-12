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توك شو

أخبار التوك شو.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي.. الأوقاف ترد على عودة المساجد يوم الجمعة.. دواء مصري خالص لعلاج كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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كـريـم الـخـطـيـب
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وزير النقل يعلن التفاصيل
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تطور شركة سيماف للسكك الحديدية، ويتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر في شرق بورسعيد بالمشاركة مع جهات حكومية.

كشف المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، تفاصيل مبنى مجلس الشيوخ بـ العاصمة الإدارية الجديد، موضحا أن مبنى مجلس الشيوخ يعتبر ثاني تحفة معمارية بعد البرلمان، مؤكدا أن العاصمة الادارية بها الكثير من الافكار المعمارية والانشائية الرائعة.

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزراة الأوقاف، أنه يتمنى فتح جميع المساجد جمعة وجماعات، ونتمنى أن تزول هذه الغمة وتمحى من الذاكرة وتعود المساجد كما كانت قبل كورونا.

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن المعارضة الوطنية ليس دورها تصيد الأخطاء، مضيفا: " ضرورة أن تكون المعارضة بناءة عبر تقديم حلول للمشكلات.

كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول،  تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس طارق الملا وزير البترول حول قطاع البترول، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على متابعة المشروعات والاستراتيجيات ونتائج الأعمال في قطاع البترول والتعدين.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ان غرق 11 مواطنا فى شاطئ النخيل سبب أزمة نفسية للجميع،موجها تعازيه لأهالى الغرقى، مضيفا أن شاطئ النخيل طوله 1800 متر تقريبا ومغلق بقرار من الحكومة، والمحافظة مثل باقى الشواطئ العامة، كما تم وضع أكثر من 10 لافتات بقرار الغلق. 

أكد حسام حسني مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة العالمية تعيش حالة من التخبط، متابعا: "كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن الرذاذ ومنظمة الصحة متخبطين واكثر درجات التخبط".

حسم الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك موضوع "السعر على الخاص"، المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، مضيفا أن دراسة أثبتت أن 80% من المصريين قاموا بشراء المنتجات "أون لاين" خلال فترة تطبيق الحظر.

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران, إنه منذ بداية الحظر الجوي وحتي أول يوليو تم نقل 77 ألف عالق مصري بالخارج، مضيفا أن عدد الرحلات الجوية التي كانت خاصة بإعادة العالقين المصريين من الخارج 415 رحلة.

أكد اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الاسبق، أن المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، رسالة بأن مصر قبلت التحدي ورسالة إلى وسائل الإعلام الأجنبية العسكرية عن قدرات مصر.

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة، أن مصر دولة من 7 دول فقط حول العالم بدأ عدد الاصابات بفيروس كورونا بها فى الانخفاض، مضيفا أن اعداد الاصابات بـ كورونا فى مصر بدأ الانخفاض منذ 5 أيام.

هاجمت نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أصحاب واقعة التنمر التي تعرضت لها ابنة نجم النادي الأهلي عمرو السولية والتى تبلغ ثلاثة أعوام، وتعرض والدها للاعتداء اللفظي بسبب ملابسها على مواقع السوشيال ميديا، قائلة: "من قاموا بالتنمر بابنة عمرو السولية ارهابيين وكتائب الكترونية".

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على مناورة حسم 2020 التي نفذتها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إنه جلس مع اثنين من القادة الكبار في القوات المسلحة خلال فعاليات مناورة حسم 2020، متابعا : "القادة اكدوا أن التوقيتات بالثواني وليس بالدقائق داخل القوات المسلحة ".

حذر  الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة، المواطنين من إهمال الحَذَر والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هناك أدوية مصرية خالصة لعلاج فيروس كورونا، قيد الدراسة.

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن عدد سكان مصر وصل 102 مليون نسمه مع بداية شهر يوليو الجارى، موضحا أن ما يزيد عُمرُهُ من المصريين عن 14 سنة؛ نسبتهم 33% من عدد السكان.

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