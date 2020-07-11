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رياضة

تأجيل إجراء تحاليل الدم على لاعبي منتخب ألعاب القوى

السبت 11/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
قرر الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة سيف الله شاهين تأجيل إجراء تحاليل الدم علي لاعبي المنتخب المرشحين للمشاركة في اولمبياد طوكيو؛ استعدادا لعودة التدريبات الجماعية المفتوحة . 

ويجري عمل التحاليل يوم الثلاثاء المقبل بعد محادثات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية حتي تتحمل تكاليف إجراء المسحات علي لاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوي.

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ويبلغ عدد اللاعبين المرشحين لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 17 لاعبا ولاعبة . 

وكان من المقرر إجراء تحاليل الدم بصورة كاملة، غدا الاحد؛ بعدما أعلن الاتحاد عدم وجود أموال تكفي لإجراء مسحات فيروس كورونا علي اللاعبين الا ان المناقشات بين الوزارة واللجنة الاولمبية حول تحمل التكاليف أجلت إجرائها ليوم الثلاثاء المقبل . 

جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي لألعاب القوي يجري اجتماعات اسبوعية مع الاتحادات المحلية لبحث سبل عودة النشاط الرياضي في كل دولة بجانب منح التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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