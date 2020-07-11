أهم الأخبار.. مصر تسجل 923 إصابة جديدة بكورونا.. تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وقصة شنق طفلة في أوسيم

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي..









الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام دور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد إجراء يجب النظر به في سياق الهدف السياسي الذي حدده أردوغان، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول إلى مسجد «لعبة سياسية خطيرة». .. اضغط هنا





الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.





ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي وفرصة محمد صلاح الضائعة .. فيديو

تعادل فريق ليفربول مع ضيفه بيرنلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي. .للمزيد اضغط هنا





بكين والتستر على كورونا.. عالمة صينية تكشف تفاصيل جديدة حول بدء تفشي الوباء

فجرت إحدى علماء الصين من هونج كونج، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول تستر السلطات الصينية على تفشي الوباء في بداية ظهوره ..للمزيد اضغط هنا





فيديوجراف| قصة شنق طفلة لأخري في أوسيم

هزت جريمة بشعة منطقة أوسيم بالجيزة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفلة عمرها 4 سنوات مشنوقة في منور عقار.





بعد إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. نتائج تحاليل باقي الأسرة