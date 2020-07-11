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وزير العدل: أول تجربة لرفع الدعوى عن بعد.. الأربعاء المقبل

السبت 11/يوليه/2020 - 11:43 م
وزير العدل
وزير العدل
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق فى تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، وتابع:" 15 يوليو سنجرى تجربة على أرض الواقع فى رفع دعوة قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.. أن شاء الله سنعالج أن الأخطاء أن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".


وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الخطوة الثانية ستتمثل فى إجراءات التقاضى أمام القضاة ستكون عن بعد أيضًا، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة فى التقاضى عن بعد تم بين وزارتى "العدل والأتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأكد وزير العدل، أن المحامى سيرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة، وتابع:"أن هذا الإجراء تم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرقمنة".

ولفت وزير العدل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير الدعم المالى اللازم لميكنة المحاكم،وتابع:" لدينا العقول القائمة على هذا المشروع ..الفكرة تحولت إلى واقع وأنا رأيت ذلك بعينى فى تجربة سابقة".

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