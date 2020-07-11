AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان| عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه بشأن قانون الإيداع والقيد.. وأسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 11:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 11 يوليو:












Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان| السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي.. ومطالب بسن قانون لتجريم سوء معاملة الآباء للأبناء

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

تنسيقية الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ

أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

10 قائمة و7 فردي وأبو هشيمة أبرزهم.. ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ

بعد شائعات ترشحه.. رئيس الحزب الجمهوري: لم أطرح اسمي مطلقا لا في انتخابات الشيوخ ولا النواب

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

أخبار الفن.. القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له.. خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين

لميس الحديدي: قضية الشاب المتحرش أحمد بسام زكي حركت الدولة كلها

أخبار الأهلي | فايلر يقود التدريب قبل سموحة وديًا.. ومحاولات شراء رمضان صبحي مستمرة

يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

بعد غرق 11 مواطنا.. إدارة المصايف بالإسكندرية: النخيل بحر مفتوح ومفيش إنقاذ لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد