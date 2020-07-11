أخبار البرلمان| عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه بشأن قانون الإيداع والقيد.. وأسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 11 يوليو:الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزيتغييرات طارئة على قائمة التحالف الحزبى لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيومبرلمانية تطالب بإعادة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح 25%6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية تقدموا بأوراقهم للشيوخ بالقليوبيةبـ الرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندريةنائب: فيروس كورونا لايزال موجودا في مصر بشكل مخيفبرلماني يوضح إيجابيات وسلبيات تراجع أسعار المواد البترولية العالمية على مصرفترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصربرلماني يكشف سبب تراجع أسعار النفط عالميا.. ويؤكد: مصر لن تتأثرأشاد بوعي الركاب.. وكيل نقل البرلمان يثمن جهود السكة الحديد فى مواجهة كورونا10 قائمة و7 فردي وأبو هشيمة أبرزهم.. ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ