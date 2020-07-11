منى طنطاوي: لقاحات كورونا قد تستغرق عاما أو اثنين.. فيديو

قالت الدكتورة مني طنطاوي أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوچيرسي, إنه حتي الأن لا يوجد دواء يعالج فيروس كورونا المستجد نهائيا.

وأضافت الدكتورة مني طنطاوي خلال تصريحات تليفزيونية, أن جميع الادوية التي توجد في الاسواق لعلاج فيروس كورونا ما هي الا لتقليل اعراض فيروس كورونا وعلاج التجلطات وما شابه ذلك.

وتابعت أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوچيرسي, أن العالم أجمع بيشترك في المعلومات التي يصلوا اليها بخصوص فيروس كورونا حتي يستطيعوا إيجاد مصل مضاد له.

وأوضحت الدكتورة مني طنطاوي, أن لقاحات فيروس كورونا المستجد قد تستغرق عام أو أثنين حتي يتم تصنيعه.

وأشارت إلي أن فيروس كورونا المستجد مازال متواجد ولكن الفتح التدريجي الذي تم في الدول هو خوفا علي عجلة الاقتصاد الدولية.