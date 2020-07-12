كامل الوزير: استخدام القطارات الجديدة في إجازة عيد الأضحى وخطة تشغيل كاملة في أغسطس.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وإنهاء تطوير "الدائري" نهاية 2020

كامل الوزير وزير النقل:

استخدام القطارات الجديدة في إجازة عيد الأضحى وخطة تشغيل كاملة في أغسطس

الرئيس السيسي طالب بتحويل الدرجة الثالثة في السكك الحديد إلى مكيفة

السماح بـ20% وقوفا في عربات الدرجة الثالثة الجديدة

آخر عربة نوم دخلت القاهرة من 40 سنة

نستهدف 250 مليار جنيه مكاسب.. ونقل البضائع سكة حديد بشراكة مع قطاع الأعمال

التشغيل التجريبي للمترو في المرحلة الرابعة حتى محطة الهايكستب السبت المقبل

العمل على نفق من محطة عدلي منصور إلى مبنى الركاب الرئيسي بمطار القاهرة

إنهاء تطوير"الدائري" نهاية 2020 باستثناء كوبرى المنيب





قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم استلام حتى اليوم 33 عربة درجة ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية.









وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نشهد مثل عربات الدرجة الثالثة الجديدة في السكك الحديد، وسوف تكون عربات الدرجة الثالثة أقل شيء يدخل منظومة السكك الحديد".









وتابع كامل الوزير :" تم تحديث 200 عربة إمكاناتنا ، سوف يصل كل شهر 33 عربة من صفقة الـ 1300 عربة "، وأكمل :" سيتم تكوين 38 قطارا من العربات الجديدة والتي تم تصليحها، وسيكونون متواجدين يوم 15 يوليو في محطة مصر بالقاهرة والإسكندرية ".









ولفت كامل الوزير :" سوف نحتاج جزءا منهم في إجازة عيد الأضحى ، وسوف يتم تسيير 16 ستوك من القطارات في فترة العيد "، وسيكون هناك خطة تشغيل للقطارات الجديدة بعد عيد الأضحى في الخطوط الرئيسية وخطوط الضواحي وبدء التنفيذ في أغسطس ".









وقال وزير النقل، إنه لأول مرة يكون لدينا عربات درجة ثالثة مكيفة، وبها تهوية ديناميكية، مضيفا :" قطارات الدرجة الثالثة سوف تعمل على خطوط الضواحي التي عليها زحام شديد".









وتابع كامل الوزير: "الرئيس السيسي طلب بتكييف عربات الدرجة الثالثة في السكك الحديد ".









ولفت كامل الوزير: "شركة الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى من النظافة ومسؤولة على نظافة العربات والجرارات والمحطات والورش في أعلى صورة من النظافة ".









قال كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم السماح بـ 20 % وقوفا في عربات الدرجة الثالثة الجديدة في البداية، لحين توفير عدد كبير من العربات ووصول باقي الشحنة المطلوبة وتطوير الخطوط بأكملها.









وأضاف الوزير " لن تعود السوق السوداء في الحصول على تذاكر السكك الحديد"، مضيفا: "تم وقف تزويغ الركاب من دفع ثمن التذاكر وتم توفير 50 مليون جنيه بعد منع تزويغ الركاب من دفع ثمن التذاكر".









وأكمل كامل الوزير: "في خطة التشغيل الجديدة للقطارات الجديدة والعربات الجديدة في يوم 6 أغسطس المقبل سيكون هناك قطارات مكيفة بالكامل".









ولفت كامل الوزير وزير النقل، إن آخر عربة نوم دخلت مصر في 1980 وآخر جرار دخل مصر كان في عام 2007، وذلك قبل خطة التطوير.









وأضاف كامل الوزير: "كان هناك حالة ضخمة من عدم التطوير في قطاع السكك الحديد "، مضيفا: " لكن الآن يتم تطوير محطة مصر في الإسكندرية لأنها محطة أثرية وهناك مرممون أثريون ومعماريون يعملون في المحطة للإنتهاء من تطويرها ".









قال كامل الوزير وزير النقل، إن الجرارات الجديدة تمكننا من نقل البضائع لتحقيق مكاسب بجانب نقل الركاب، و يتم تحويل قطاع نقل البضائع في السكة الحديد إلى شركة".









تابع كامل الوزير: "شراكة مع وزارة قطاع الأعمال لإنشاء شركة مشتركة بها جرارات سكك حديد وجرارات وشاحنات النقل لنقل البضائع"، مضيفا:" ت م عقد اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال من أجل بحث كيفية إنشاء شركة لنقل البضائع، والمشغل لتلك الشركة اجنبي من اجل ضمان نجاح تلك الشركة وتوفير مكاسب ودخل جيد"، مضيفا: "نستهدف توفير 250 مليار جنيه مصري من خلال خطة التطوير".









وأكمل وزير النقل:" المرحلة الرابعة للخط الثالث فى المترو من محطة هارون وحتى عدلي منصور انتهت بها أعمال التشطيب.









وأضاف كامل الوزير: "يوم السبت المقبل يصل المترو حتى محطة الهايكستب"، مضيفا:" تم تحويل محطة عدلي منصور من مجرد محطة لـ مترو الانفاق إلى محطة مركزية تبادلية كبيرة يصل بها القطار الكهربائي السريع وقطار سكك حديد القاهرة السويس".









وأكمل كامل الوزير أنه "تم الانتهاء من تشطيب محطة مترو عدلي منصور في المرحلة الرابعة بالكامل وتم الانتهاء من الورشة النهائية بالكامل".









وتابع: "سيتم التشغيل التجريبي يوم 15 يوليو ويستعمله الركاب قبل عيد الأضحى مباشرة"، مضيفا: "لن ينزل ركاب في محطة عدلي منصور من أجل استمرار أعمال التطوير في المحطة التبادلية الضخمة".









ولفت وزير النقل، إلى إنه يتم العمل على نفق من محطة عدلي منصور يصل إلى مبنى الركاب الرئيسي لمطار القاهرة.









وأضاف كامل الوزير: "يتم الربط بين حركة النقل في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري"، مضيفا: " هناك قطار لمترو الأنفاق وصل من كوريا منذ أسبوع".









ولفت كامل الوزير إلى أن "هناك قطارا آخر وصل إلى ميناء الاسكندرية وينزل على أرض الميناء يوم الاثنين المقبل".





وأكمل كامل الوزير: "الانتهاء من تشطيب محطة مترو عدلي منصور في المرحلة الرابعة بالكامل وتم الانتهاء من الورشة النهائية بالكامل".









وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تطور شركة سيماف للسكك الحديدية، ويتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر في شرق بورسعيد بالمشاركة مع جهات حكومية.









وأضاف كامل الوزير: "سيتم إنتاج المونوريل والقطار الكهربائي في مصر، كما سيتم إنتاج المترو والترام في مصر، كما سيتم إنشاء القطار السريع في مصر".









وأكمل كامل الوزير: "يتم الربط بين حركة النقل في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري".





وأوضح كامل الوزير وزير النقل، إن أعمال التطوير مستمرة في الطريق الدائري وسيتم تحويله إلى 8 حارات في كل اتجاه.









وأضاف كامل الوزير: "كوبري المنيب الحالي سيتضاعف لخدمة المواطنين"، مضيفا: "سيتم الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في نهاية العام الجاري عدا كوبري المنيب، والانتهاء من تطوير كوبري المنيب ينتهي في ديسمبر 2021".