«الغزال» سبب تشجيعي للزمالك بدلا من الأهلي.. زوجة إبراهيم يوسف: تعصب الأجيال الحالية يحزنني.. فيديو

قالت زوجة إبراهيم يوسف ، نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل، أن "الغزال" كان شخص ملتزم للغاية ومحب لعمله.





وأضافت خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك :" إبراهيم يوسف استطاع النجاح في مجال الشرطة، كذلك في كرة القدم وحصل على لقب أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة".









وواصلت:" كنت أهلاوية ولكني تحولت إلى تشجيع الزمالك وعشق النادي الأبيض بعد ارتباطي بإبراهيم".





وأكملت زوجة الغزال:" إبراهيم يوسف كان لديه روح رياضية كبيرة ويتفهم أن كرة القدم مكسب وخسارة، بالطبع كان يحزن عند خسارة الزمالك ولكنه سرعان ما كان يتقبل الأمور".



