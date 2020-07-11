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فن

أخبار الفن | إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. خطوبة هند البحرينية بعد الشفاء من الفيروس.. مواصفات شريك حياة نسرين طافش

السبت 11/يوليه/2020 - 11:57 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

أحيت الفنانة الشابة هبة مجدى ذكرى ميلاد والدها الراحل وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أثارت الفنانة هند البحرينية، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها تشير بيدها اليمنى وبها خاتم، ما فتح باب التساؤلات حول خطبتها. 

نعت الفنانة الشابة نور إيهاب، جدها الفنان الراحل محمود رضا، من خلال حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، إذ نشرت صورته وعلقت: «توفى جدي وعم أمي "محمود رضا" ربنا يرحمه ويغفر له يارب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء». 

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن نتائج تحاليل أسرة النجم أميتاب باتشان، بعد إصابة رب الأسرة بـ فيروس كورونا المستجد  كوفيد-19، هو وابنه النجم ابهيشيك باتشان. 

قالت الفنانة نسرين طافش، إنها لا ترفض الزواج، لكنها تنظر إليه بمنظور خاص، قائلة: «الجواز حاجة حلوة، وأنا بحب المشروع ده، وإني أعمل عائلة»، مشيرة إلى أن الزواج ليس غاية مطلقة لديها: «مش الغاية إني أتجوز والسلام». 

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