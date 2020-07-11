أخبار الفن | إصابة أميتاب باتشان وابنه بـ كورونا.. خطوبة هند البحرينية بعد الشفاء من الفيروس.. مواصفات شريك حياة نسرين طافش

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أحيت الفنانة الشابة هبة مجدى ذكرى ميلاد والدها الراحل وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

