منح جديدة للحصول على الدكتوراه في إيطاليا.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة يجامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ

























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وأوضحت أن اخر موعد للتقدم هو الاربعاء الموافق 22 يوليو 2020، علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.



وأعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بالصين بأن جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسة بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الأخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الإلكترونيه التاليه:



http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm

http://www.isd.pku.edu.cn/index.htm

http://oic.bjmu.edu.cn/english/index.htm





والإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.