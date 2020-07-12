على مسرح النافورة.. نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بـ الأوبرا

نسمات من الموسيقى الكلاسيكية فى ليلة صيف تألقت خلالها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق وشاركت به عازفة الفيولينة الاولي في أوركسترا الاتحاد الاوربي الفنلندية لورا فيرتانين.



