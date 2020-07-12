سيد يوسف: هربت من مراقبة إبراهيم يوسف في مباراة الزمالك والترسانة .. فيديو

روى سيد يوسف، الشقيق الأكبر للراحل إبراهيم يوسف، ونجم الترسانة السابق، موقف طريف جمعه بـ"الغزال" داخل الملعب.
وقال سيد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" في مباراة الزمالك والترسانة طلب مني بدوي عبدالفتاح المدير الفني للشواكيش إجراء الإحماء والحلول بديلًا لمراقبة شقيقي إبراهيم".
وأوضح:" إبراهيم كان متقدما للأمام في هذه المباراة من أجل تسجيل هدف لـ الزمالك في ظل سيطرة التعادل السلبي في المنعطف الأخير من عمر اللقاء".
وأتم تصريحاته:" هربت من هذا التكليف وأبلغت أحد زملائي بمراقبة إبراهيم يوسف وأبلغته أن هذه هي تعليمات المدير الفني".