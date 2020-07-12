سيد يوسف: هربت من مراقبة إبراهيم يوسف في مباراة الزمالك والترسانة .. فيديو

روى سيد يوسف، الشقيق الأكبر للراحل إبراهيم يوسف ، ونجم الترسانة السابق، موقف طريف جمعه بـ"الغزال" داخل الملعب.









وقال سيد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" في مباراة الزمالك و الترسانة طلب مني بدوي عبدالفتاح المدير الفني للشواكيش إجراء الإحماء والحلول بديلًا لمراقبة شقيقي إبراهيم".

















وأوضح:" إبراهيم كان متقدما للأمام في هذه المباراة من أجل تسجيل هدف لـ الزمالك في ظل سيطرة التعادل السلبي في المنعطف الأخير من عمر اللقاء".







