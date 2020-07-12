كورونا يواصل طريقه داخل المنطقة العربية

لايزال فيروس كورونا المستجد يواصل مشواره بالإنتشار في العالم وإصابة الملايين به دون التوصل الي عقار او مصل لمجابهته والقضاء عليه رغم عودة الحياة في الكثير من الدول الي طبيعتها ولكن بإجراءات طبية مشددة.





ونسلط الضوء علي اعداد الإصابات داخل الدول العربية أمس السبت ولعل أهمها المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت.





سجلت وزارة الصحة الكويتية 478 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة.





وأفادت الصحة الكويتية بشفاء 747 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء داخل البلاد إلى 43961 حالة تعافي.





فيما سجلت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد الي 2168 بعد تسجيل 86 حالة خلال الــ 24 ساعة الماضية.





وبيًنت وزارة الصحة في بيان أن الحالات الجديدة توزعت مابين 67 من المقيمين علي الأراضي اللبنانية و19 حالة ضمن الوافدين الي البلاد.





كما أعلنت الوزارة ايضا عن إرتفاع حصيلة الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان لتبلغ 1402، مع ثبات في أعداد الوفيات عند 36 حالة حيث لم ترصد السلطات الصحية في البلاد اي حالة وفاة بــ كوفيد 19.".





بينما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إرتفاع إجمالي الحالات المصابة بــ " كوفيد 19" داخل المملكة بلعت 229.480 حالة من بينها 61.903 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، لافتة الي ان إجمالي حالات التعافي بلغت 165.396 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة وفاة





كما سجلت وزارة الصحة الأردنية 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد حيث كشفت الوزارة ان جميع الحالات التي تم تسجيلها قادمة من الخارج ليرتفع بذلك إجمالي الحالات داخل المملكة الأردنية الي 1176 حالة.





وأشارت وزارة الصحة إلي ان الحالات جاءت كالتالي حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (من السعودية)، ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.





ورصدت وزارة الصحة ايضا 5 حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة





وسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسلمه 629 عينة أمس الجمعة، من المختبرات الخاصة بكل من طرابلس وسبها ومصراتة وزليتن؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى أكثر من ألف حالة (1011 حالة)





وسجلت وزارة الصحة القطرية 498 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 خلال 24 ساعة حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل قطر 103128 حالة ووصل إجمالي عدد الوفيات 146 وفاة





ومن جانبها أظهرت مؤشرات السلطات الصحية في دولة البحرين عن تسجيل 431 حالة قائمة جديدة منها 228 حالة لعمالة وافدة، و 201 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و حالتين قادمتين من الخارج