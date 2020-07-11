مجلس الأمن يسمح بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر حدودي واحد

تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح باستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ، لمدة عام، عبر معبر حدودي تركي واحد.





يأتي ذلك بعد رفض المجلس، امس السبت، مشروع قرار بتوزيع المساعدات إلى سوريا، بسبب الاعتراض الروسي الصيني.





واستخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر منفذين حدوديين لمدة 6 أشهر.





وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها عدت مشروع قرار جديدا حول قضية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتنوي عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





وأثارت قضية تحديد سبل نقل المساعدات الإنسانية في الفترة المقبلة خلافات في مجلس الأمن، وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار أعدته ألمانيا وبلجيكا ينص على تمديد عمل المعبرين لسنة إضافية.



