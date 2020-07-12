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العليا للفيروسات: وعي المواطن المصري جيد جدا في التعامل مع كورونا.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إنه منذ أسبوع بدأنا انخفاض في حالات الٱصابة بفيروس كورونا المستجد وإذا تم الاستمرار علي ذلك فهذا مؤشر جيد جدا.

وأضاف الدكتور عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه ربما نكون وصلنا الي نقطة التحول في عدد الاصابات بفيروس كورونا ونحن الأن في مرحلة الانخفاض.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي, أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر ليس بقليل ونحن أقل من عدد الاصابات بكورونا في دولة الصين ب 2000 حالة فقط.

وأوضح عادل خطاب أن الفتح التدريجي للانشطة الاقتصادية كان ضروريا، مشيرا إلي أن العالم أجمع تم فتح الانشطة الاقتصادية حتي لا تتوقف عملية الانتاج.

وأشار إلي أن وعي المواطن المصري بصفة عامة يكون جيد جدا وان أغلب الأماكن ومعظم المواطنين يرتدون الكمامة الطبية ويلتزمون بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

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