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منوعات

غريب ونادر.. العثور على حيوان شبيه للثعلب في الريف البريطاني

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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احمد شريف

عثر أحد السكان، في ريف مقاطعة ويلز البريطانيا، على نوع من كلب الراكون البري الذي يتم العثور عليه عادة في شرق آسيا والذي تم رصده أثناء التجول في الريف الانجليزي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، يعيش الحيوان النادر  داخل غابات في بلدان مثل "الصين واليابان وفيتنام".


وأكدت شركة ويلز للموارد الطبيعية (NRW) ، أمس ، أن الحيوان  الشبيه للثعلب ، "قتل بطريقة آدمية"، باستخدام مخدر شديد.


وطالبت الشركة  ورجال الشرطة ، الناس، بطلب النجدة، في حال رواية هذا الحيوان، ناصحين إياهم بعدم الاقتراب منه  لنه من نوع الحيوانات التي تشتهر بكونها "ذات رائحة كريهة للغاية".


 وقالت المنظمة إنها أسرت الحيوان بعد طلب أخير من وزير البيئة ليسلي غريفيث.


وأثار مقتل الحيوان غضبًا ، حيث لجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا إن "كلب الراكون لم يكن بحاجة إلى القتل لأنه لا يشكل أي خطر".

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