وزارة التجارة العراقية تشتري 4.5 مليون طن من القمح المحلي

قالت وزارة التجارة العراقية، السبت، إنها اشترت 4.539 مليون طن من القمح المحلي في الموسم الحالي الذي بدأ في 20 أبريل.



وقال محمد حنون المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الوزارة وصلت بذلك رسميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



وقالت وزارة الزراعة من قبل إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن خلال موسم الحصاد من أبريل إلى مايو.



وفي مارس، أعلن العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، أنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.

