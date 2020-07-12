مستقبل وطن في الصدارة .. 10 مرشحين لمجلس الشيوخ يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول بـ كفر الشيخ

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس المحكمة، اليوم، تقدم 10 مرشحين بأوراقهم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشيح.
وحرص مرشحو المقاعد الفردية بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، على التواجد مبكرًا، وهم اللواء حسن بحيري، أول المتقدمين بأوراق ترشحهم، وحصل على رمز القلم، وأشرف ممدوح عبد الونيس، وحصل على رمز الكتاب، والمهندس علي العجواني، وحصل على رمز السنبلة.
وتقدم للجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، أيضًا، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس "مستقل"، بأوراق ترشحه، وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس، حسن علي خليل، مستقل رمز الأسد، ومصطفي حمدي محمود جمعة رمز "الحصان".
كما تقدم الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسى للحزب، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على أحد المقاعد الفردية عن حزب النور في كفر الشيخ، وحصل أمين عام حزب النور، على الرمز الانتخابي "الكرسي" وجاء ترتيبه في كشوف الانتخابات رقم 8.
وتقدم السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وعضو المجلس الرئاسي للحزب، اليوم، السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، على أحد المقاعد الفردية بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على رمز الفانوس، بعد أن جاء ترتيبه رقم 7 بكشوف المرشحين.
كما تقدم طارق المهدي، مسئول قطاع وسط الدلتا بحزب النور، للترشح على أحد المقاعد الفردية، وحصل على رمز "النظارة"، بعد أن جاء ترتيبه رقم 9.
وتقدم وليد سليمان، مرشح مستقل، بأوراق ترشحه، وحصل على رمز المدفع، وجاء ترتيبه رقم 10 في كشوف المرشحين.
وحرص المرشحون والمترددون على المحكمة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزموا جميعًا بارتداء الكمامات الطبية الواقية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة حرصًا على سلامة الجميع.
جدير بالذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، مساعد رئيس المحكمة، وعلى سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد أبو كيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
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