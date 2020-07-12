مستقبل وطن في الصدارة .. 10 مرشحين لمجلس الشيوخ يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول بـ كفر الشيخ

وتقدم للجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، أيضًا، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس "مستقل"، بأوراق ترشحه، وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس، حسن علي خليل، مستقل رمز الأسد، ومصطفي حمدي محمود جمعة رمز "الحصان".

وحصل أمين عام حزب النور، على الرمز الانتخابي "الكرسي" وجاء ترتيبه في كشوف الانتخابات رقم 8.

طارق المهدي، مسئول قطاع وسط الدلتا بحزب النور، للترشح على أحد المقاعد الفردية، وحصل على رمز "النظارة"، بعد أن جاء ترتيبه رقم 9.

كما تقدم طارق المهدي، مسئول قطاع وسط الدلتا بحزب النور، للترشح على أحد المقاعد الفردية، وحصل على رمز "النظارة"، بعد أن جاء ترتيبه رقم 9.

وحصل على رمز الفانوس، بعد أن جاء ترتيبه رقم 7 بكشوف المرشحين.

وتقدم وليد سليمان، مرشح مستقل، بأوراق ترشحه، وحصل على رمز المدفع، وجاء ترتيبه رقم 10 في كشوف المرشحين.

وحرص المرشحون والمترددون على المحكمة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزموا جميعًا بارتداء الكمامات الطبية الواقية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة حرصًا على سلامة الجميع.





جدير بالذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، مساعد رئيس المحكمة، وعلى سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد أبو كيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.



