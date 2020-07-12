على مشارف الليل .. رواية جديدة للكاتبة رشا عدلي

تصدر قريبًا عن مكتبة تنمية، بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية "على مشارف الليل" للكاتبة رشا عدلي، صاحبة رواية شغف التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام 2018.





في الرواية، نتعرف على الأميرة العثمانية وسليلة الشاه أوغلو التي تبحث عن مترجم يجيد اللغة التركية لترجمة مذكراتها؛ التي تحتوي على الكثير من أسرار وفضائح العائلة الحاكمة. بينما نقرأ عن شخصية أخرى هي حازم أبو العز، الرجل الذي يحاول اكتساب مكانته في عالم لا يرحم بعيدًا عن نفوذ والده.



