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ثقافة

على مشارف الليل .. رواية جديدة للكاتبة رشا عدلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تصدر قريبًا عن مكتبة تنمية، بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية "على مشارف الليل" للكاتبة رشا عدلي، صاحبة رواية شغف التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام 2018.

في الرواية، نتعرف على الأميرة العثمانية وسليلة الشاه أوغلو التي تبحث عن مترجم يجيد اللغة التركية لترجمة مذكراتها؛ التي تحتوي على الكثير من أسرار وفضائح العائلة الحاكمة. بينما نقرأ عن شخصية أخرى هي حازم أبو العز، الرجل الذي يحاول اكتساب مكانته في عالم لا يرحم بعيدًا عن نفوذ والده. 

تأتي الطبعة المصرية ضمن مشروع بدأته تنمية منذ سنوات، بالتعاون مع كبرى دور النشر العربية، لتوفير أشهر وأهم الأعمال الأدبية بأسعار مناسبة للقارئ المصري، وقد أصدرت تنمية من قبل طبعات مصرية من روايات لكتاب عالميين مثل "مقتل الكومنداتور" لـ هاروكي موراكامي و"قواعد العشق الأربعون" و"بنات حواء الثلاث" لأليف شافاك و"ما وراء الشتاء" لإيزابيل ألليندي، كما أصدرت مجموعة من الروايات الحاصلة على جائزة البوكر العربية والعالمية كـ"سيدات القمر" و"بريد الليل" و"حرب الكلب الثانية" وغيرها.
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