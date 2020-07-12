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رياضة

حتحوت: الكاميرون تعتذر عن استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:40 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رفض استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2020 .

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن الاتحاد الكاميروني أبلغ نظيره الإفريقي، السبت، رفضه استضافة المباريات، بسبب عدم جاهزية الدولة لاستقبال هذه المواجهات المصيرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، علاوة على الوضع الصحي المرتبط بتطور الفيروس التاجي في الكاميرون.


وأوضح هانى حتحوت، أن هناك 3 دول مرشحة لاستضافة مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد استبعاد الكاميرون، هي المغرب وتونس والإمارات.

وتساءل هانى حتحوت، عن سبب اختيار الكاف، لدولة الكاميرون، لاستضافة مثل تلك المواجهات القوية، رغم علمهم، بالظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، فى ذلك التوقيت

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