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المسماري: يجب وضع آلية تضمن عدم وصول النفط للميليشيات الإرهابية والمرتزقة.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:31 ص
المسماري
المسماري
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محمد حليم قنديل

طالب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، المجتمع الدولي والدول الشقيقة بوضع آلية تضمن عدم وصول النفط للميلشيات الإرهابية ومنع إمدادهم بالنفط.


وأضاف اللواء أحمد المسماري خلال تصريحات تليفزيونية, أن الشعب الليبي حمل القيادة العامة نقاط ثلاث هي حرمان وصول النفط الليبي للميليشيات الإرهابية ومراجعة حسابات المصرف في طرابلس الفترة الماضية وفتح حساب جديد تحت رعاية المجتمع الدولي لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل.


وتابع المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أن عوائد النفط الليبي كانت تذهب لحسابات خارج ليبيا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم.


وأوضح اللواء أحمد المسماري، أنه يطالب بالعدالة في توزيع عوائد النفط بين الأقاليم الثلاثة وبين أبناء الشعب الليبي.


وأشار إلى أن أردوغان يسعى بشتى الطرق لفتح حقول النفط الليبية بسبب انهيار تركيا والميليشيات الإرهابية جراء غلق حقول النفط في ليبيا.

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