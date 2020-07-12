على مسرح النافورة .. حوار موسيقي بين السيمفوني المصري وأوركسترا الاتحاد الأوروبي

قدمت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق بدار الاوبرا.





وشاركت به عازفة الفيولينة الاولي في أوركسترا الاتحاد الاوربي الفنلندية لورا فيرتانين .





جسد الحفل مشهدًا لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الامسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى ابرز مهارات وابداعات العازفين.



