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فن

على مسرح النافورة .. حوار موسيقي بين السيمفوني المصري وأوركسترا الاتحاد الأوروبي

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة -محمد صبحي
قدمت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق بدار الاوبرا.

 وشاركت به عازفة الفيولينة الاولي في أوركسترا الاتحاد الاوربي الفنلندية لورا فيرتانين . 

جسد الحفل مشهدًا لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الامسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى ابرز مهارات وابداعات العازفين.

 وتمكن ودقة قائده أكد ان الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات ، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفنى الذى تضمن عدد من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لـ جريج ، رومانس للڤيولينة والاوركسترا لـ بيتهوفن ومتتابعة لـ جورج بيزيه .
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