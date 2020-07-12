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رياضة

الأهلي يواجه سموحة وديا 23 يوليو

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدد يوم ٢٣ يوليو الحالي موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.


وأضاف إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم ٢٣ يوليو الحالي.


وأوضح عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية.


يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.
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