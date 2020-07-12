الأهلي يواجه سموحة وديا 23 يوليو

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدد يوم ٢٣ يوليو الحالي موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.
وأضاف إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم ٢٣ يوليو الحالي.
وأوضح عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.