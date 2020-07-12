عمرها 13 مليار سنة.. العثور على أول مجرة مضيئة في الكون

اكتشف علماء الفلك مجرة عملاقة تعد أول مجرة اضاءت الكون بعد حوالي 370 ألف سنة من الانفجار العظيم، حيث شهد الكون فترة تعرف باسم "العصور المظلمة الكونية".





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، خلال هذه الفترة، حجبت بلازما ساخنة كثيفة، الرؤية وكل الضوء المرئي منها، مما جعله غير مرئي بالنسبة لعلماء الفلك، وعندما تشكلت النجوم والمجرات الأولى على مدار بضع مئات الملايين من السنين التالية، تأين الإشعاع الذي بثته هذه البلازما، مما جعل الكون شفافًا.





ويعد أحد أكبر الألغاز الكونية في الوقت الحالي هو عندما بدأت مرحلة "التأين الكونية"، ولاكتشافها كان العلماء بحاجة إلى تحديد أول مجرة مرئية، وبفضل البحث الجديد الذي أجراه فريق من علماء الفلك من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن (UCL)، تمت ملاحظة ورصد مجرة ​​مضيئة وسط المجرات.





وبحسب تقديرهم فإن عمر هذه المجرة يرجع إلى 13 مليار سنة، وتم عرض هذه النتائج من خلال بحث مقدم في الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأوروبية (EAS).





شارك في هذا البحث رومان ماير، وهو طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا والمؤلف الرئيسي في الدراسة، وزملاؤه، واستطاع الفريق الوصول إلى أول دليل قوي على اكتمال نشأتها قبل 13 مليار سنة.





وانضم إلى ماير باحثون من جامعة كاليفورنيا الدكتور نيكولاس لابورتي، والأستاذ ريتشارد إس إليس، وكذلك البروفيسور آن فيرهام، والدكتورة ثيبو غاريل من جامعة جنيف، ووفقًا لنماذج الكون الحالية، تشكلت المجرات الأولى من مجموعات النجوم، والتي تكونت عندما اجتمعت النجوم الأولى في الكون معًا.