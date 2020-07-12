AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عمرها 13 مليار سنة.. العثور على أول مجرة مضيئة في الكون

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:08 ص
مجرة
مجرة
Advertisements
أماني إبراهيم
اكتشف علماء الفلك مجرة عملاقة تعد أول مجرة اضاءت الكون بعد حوالي 370 ألف سنة من الانفجار العظيم، حيث شهد الكون فترة تعرف باسم "العصور المظلمة الكونية".

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، خلال هذه الفترة، حجبت بلازما ساخنة كثيفة، الرؤية وكل الضوء المرئي منها، مما جعله غير مرئي بالنسبة لعلماء الفلك، وعندما تشكلت النجوم والمجرات الأولى على مدار بضع مئات الملايين من السنين التالية، تأين الإشعاع الذي بثته هذه البلازما، مما جعل الكون شفافًا.

ويعد أحد أكبر الألغاز الكونية في الوقت الحالي هو عندما بدأت مرحلة "التأين الكونية"، ولاكتشافها كان العلماء بحاجة إلى تحديد أول مجرة مرئية، وبفضل  البحث الجديد الذي أجراه  فريق من علماء الفلك من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن (UCL)، تمت ملاحظة ورصد مجرة ​​مضيئة وسط المجرات.

وبحسب تقديرهم فإن عمر هذه المجرة يرجع إلى 13 مليار سنة، وتم عرض هذه النتائج من خلال بحث مقدم في الاجتماع السنوي  للجمعية الفلكية الأوروبية  (EAS).

شارك في هذا البحث رومان ماير، وهو طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا والمؤلف الرئيسي في الدراسة، وزملاؤه، واستطاع الفريق الوصول إلى أول دليل قوي على اكتمال نشأتها قبل 13 مليار سنة.

وانضم إلى ماير باحثون من جامعة كاليفورنيا  الدكتور نيكولاس لابورتي،  والأستاذ ريتشارد إس إليس، وكذلك  البروفيسور آن فيرهام، والدكتورة ثيبو غاريل من جامعة جنيف، ووفقًا لنماذج الكون الحالية، تشكلت المجرات الأولى من مجموعات النجوم، والتي تكونت عندما اجتمعت النجوم الأولى في الكون معًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اكتشاف ثقب أسود جديد قريب من الأرض.. صور

حلقة نارية كونية.. علماء يكتشفون مجرة قديمة مركزها ثقب أسود

الكون يكشف أسراره.. 6 مليارات كوكب شبيه بالأرض في درب التبانة

اكتشاف كوكبين يشبهان الأرض يصلحان للعيش

اختفاء نجم ضخم قوة سطوعة أكبر من الشمس بـ 2.5 مليون مرة

ترشيحاتنا

محامية: قضية تحرش صاحب دار النشر تكشف المتشدقين بالحرية

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة صالح سليم وانضمام فرجاني ساسي وحازم إمام للمعسكر .. ونجم بيراميدز يواجه أزمة

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. الإفتاء تجيب

مكلمة وخناقات.. وزير الرى الأسبق: مفاوضات سد النهضة غير مبشرة وأخشى التسويف

القسط يبدأ من 2000 جنيه.. الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة في 13 محافظة

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد