خبير لوائح: الزمالك لا يستطيع التوجه بمفرده للمحكمة الرياضية بشأن لقب القرن

قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، إن لقب القرن الأفريقي أضاف مميزات للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لقب فخري.
وأضاف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك لا يستطيع التوجه بمفرده للمحكمة الرياضية بشأن قضية نادي القرن، لابد أن يكون الطلب عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، وعندما يصل ملف نادي الزمالك إلى المحكمة الرياضية، الأخيرة ستطلب من الكاف شيئا واحدا فقط لإصدار حكمها، وهو الاطلاع على شروط اختيار لقب نادي القرن، وعلى أساسها سيتم الحكم، الأمر بسيط للغاية".
وتابع: "الاتحاد الإفريقي ينظر لما يحدث حاليًا إنه خناقة شوارع لن يتدخل إلا من خلال شكوى من اتحاد الكرة يذكر فيها تجاوز هيئة رياضية عاملة عنده، وحينها ينظر في الأمر".