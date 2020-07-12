حظر إقامة مزارع الإنتاج الحيواني على الأراضى الزراعية.. و3 شروط رئيسية للترخيص

أكد ماهر عبد العاطى مدير عام الإنتاج الحيوانى بالقليوبية، أن من أهم اشتراطات إنشاء مزارع العجول اختيار مكان مناسب بالأراضى الصحراوية، وحظر إقامتها بالاراضى الزراعية، وأن تكون المزرعة جيدة التهوية ومساحتها تتناسب مع أعداد العجول.









وقال عبد العاطى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، إنه على المربى لقطاع الإنتاج الحيوانى التقدم بأوراق سند ملكية المزرعة بعد استكماله لشروط إنشائها بالأراضى الصحراوية للحصول على دعم ومساندة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة مثل الطب الوقائى والخدمات البيطرية، بالإضافة للتمتع بالفرص التمويلية التى يوفرها قطاع التمويل بالبنك الزراعى.









وأوضحت أمل العسيلى مدير الطب البيطرى ، أن الإدارة تتيح للمربين المشاركة فى عدد من المشروعات المميزة ومنها مشروع إحياء البتلو وملئ الفراغات بالمزارع ، بالإضافة لمشروع التحسين الوراثى للعجول، والتمتع بعضوية صندوق التأمين على المزارع الذى يعد من اهم اشتراطات الحصول على القروض .









وقالت ذكية العشرى رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعى، إن البنك يوفر العديد من فرص التمويل للمزارع المرخصة باعتبارها مشروعات صغيرة ومتوسطة او متناهية الصغر وكلها بفائدة لا تتعدى ٥%، حسب مبادرة البنك المركزى، مشيرة إلى أن البنك لا يترك المزارعين المتعثرين ويدرس باستمرار وضع حلول لمشاكلهم لضمان استمرار مشروعاتهم بكفاءة عالية .







