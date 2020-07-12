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رياضة

سمير عثمان: الحكام المصريون سبب تغيير قوانين التحكيم في العالم.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:28 ص
سمير عثمان
سمير عثمان
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عمرو ابوبكر
كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن السبب الرئيسي في تغيير قاعدة الكرة التي تصطدم بالحكام من قبل الفيفا. 


وقال عثمان خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن هذا القرار جاء نتيجة تسجيل حكم مصري لهدف في مباريات الدوري المصري الممتاز.


وأضاف عثمان، أنه حدث في كأس العالم 90 وتم تعديل قانون إعادة الكرة للحارس وهو ما يجعلنا دائمًا محط أنظار للاتحاد الدولي من مثل هذه المواقف التي تحدث.


وأشار  عثمان إلى أن هناك حكما مصريا صنع هدفا قاد به منتخب للصعود إلى نهائيات كأس العالم.
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