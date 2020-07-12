سمير عثمان: الحكام المصريون سبب تغيير قوانين التحكيم في العالم.. فيديو

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن السبب الرئيسي في تغيير قاعدة الكرة التي تصطدم بالحكام من قبل الفيفا.









وقال عثمان خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن هذا القرار جاء نتيجة تسجيل حكم مصري لهدف في مباريات الدوري المصري الممتاز.









وأضاف عثمان، أنه حدث في كأس العالم 90 وتم تعديل قانون إعادة الكرة للحارس وهو ما يجعلنا دائمًا محط أنظار للاتحاد الدولي من مثل هذه المواقف التي تحدث.







