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رياضة

محمد جودة: أسامة حسن يهاجم الأهلي لعدم تصعيده من الناشئين.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:49 ص
رمضان صبحي وصالح
رمضان صبحي وصالح جمعة
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حسن العمدة
قال محمد جودة، لاعب الأهلى السابق، إن السبب الرئيسي فى تطاول أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، على القلعة الحمراء، هو عدم تصعيده للفريق الأول، حينما كان ناشئا.

وأضاف محمد جودة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»: اسامة حسن ربما كان اللاعب الوحيد، الذى لم يتم تصعيده معنا للفريق الأول بـ الأهلى، وأعتقد أن ذلك تسبب في هجومه الدائم على النادي .


وسخر جودة من أسامة حسن، بسبب إعلانه عن تعاقد الزمالك مع ثنائى الأهلى، رمضان صبحي وصالح جمعة، قائلا: “اسامة حسن بيحلم بعد حديثه، عن انضمام رمضان وصالح جمعة الى الزمالك، فلا يعقل أن يترك رمضان صبحي الأهلى او الاحتراف الخارجي من أجل ناد آخر”.

كما تحدث عن المقارنة التى عقدها إبراهيم سعيد بمدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، قائلا : “إبراهيم سعيد كان يقصد أنه أفضل من فان دايك فى الزيادة الهجومية فقط”.

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