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منوعات

ليس كاواساكي .. وفاة طفلين بمرض غريب مرتبط بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:03 ص
طفل مريض
طفل مريض
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أماني إبراهيم
ما زالت الأمراض الغامضة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محل حيرة العلماء، فبعد انتشار مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال في المملكة المتحدة، كشف أطباء بريطانيون عن وفاة طفلين بسبب مرض يشبه كاواساكي.


وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام أطباء الأطفال بتتبع مسار مرض الالتهاب الغامض في 78 شخصا بالمستشفى، ضمن أكبر دراسة من نوعها حتى الآن، وهؤلاء المرضى كان جميعهم في العناية المركزة، ومنهم 3 أطفال اثنين توفيا والثالث ما زال في الرعاية المركزة.


ويبلغ باقي الـ 78 شخصا متوسط أعمار 11 عاما، وتتشابه أعراض إصابتهم في الحمى، وتعرض بعضهم لألم في المعدة، قئ وإسهال.


يبدو أن هذا المرض لا يصيب الأطفال في بريطانيا فقط، حيث أفاد أطباء من جميع أنحاء العالم بوجود أطفال مصابين بطفح جلدي، احمرار في العين وتورم في القدمين، وتصل هذه الأعراض إلى مضاعفات مميتة عندما تؤثر على القلب.


ولم يعرف الأطباء بعد، طبيعة المضاعفات التي تصيب المرضى بهذا المرض، او تأثيره على الجهاز الهضمي والتنفسي، والغريب أن حوالي 80% من المرضى ذوي بشرة داكنة او من أصول آسيوية مما حير العلماء.


وبعد إجراء اختبار فيروس كورونا للمرضى اتضح أنهم ليسوا مصابين بفيروس كورونا، وتم تشبيه المرض الجديد بمرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال أقل من الخامسة بشكل أساسي، ويتسبب في تورم الأوعية الدموية في كل الجسم.
ليس كاواساكي .. وفاة طفلين بمرض غريب مرتبط بـ كورونا
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