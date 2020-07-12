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تعليم

اليوم.. طلاب الأزهر يؤدون امتحان الكيمياء والإمام الأكبر يقدم نصيحة لهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:47 ص
امتحانات الازهر
امتحانات الازهر
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محمد شحتة
يؤدي، صباح اليوم الأحد، طلاب وطالبات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الكيمياء، ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي، وسط اجراءات احترازية للحد من كورونا.

وتتابع مشيخة الأزهر الامتحانات، بتوفير فرق متابعة للمرور على اللجان في جميع المحافظات لرصد كل ما يدور خلال العملية الامتحانية وتقديم تقرير يومي بكل الكواليس.

وشدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء «كورونا»، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.

ونصح شيخ الأزهر، أبناءه الطلاب بالجد والمذاكرة والتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتيت في هذا التوقيت وكل ما يلهي الطلاب عن التركيز في مسيرتهم التعليمية، حتى يحصل هؤلاء الطلاب على الدرجات العالية التي تكلل تعبهم ومجهودهم بالنجاح والتفوق ورسم المستقبل بالالتزام والجد والاجتهاد، مطالبًا فضيلته أولياء الأمور بضرورة القرب من أبنائهم في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات، وتوفير بيئة صحية تعين الأبناء على الاجتهاد وتجنب الضغوطات والاضطرابات.
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